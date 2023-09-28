НАТО использует подводные дроны и искусственный интеллект против диверсий России – Bloomberg

Взрывы на трубопроводах "Северного потока" в 2022 году показали затруднения мониторинга вблизи подводной критической инфраструктуры. Именно поэтому НАТО пытается разработать технологии, позволяющие в реальном времени проявлять подозрительную активность.

Перед этим в июне Альянс уже запустил в работу Центр защиты подводных трубопроводов и кабелей. В этот раз страны проводят учения.

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Какие изменения хотят ввести в НАТО

Четырнадцать стран НАТО вместе со Швецией тестируют морские дроны, датчики и использование искусственного интеллекта во время 12-дневных учений у побережья Португалии, которые завершаются в пятницу (29 сентября – 24 Канал),

– сообщают журналисты.

По данным Североатлантического альянса, учения проходят в тот момент, когда Россия продолжает наносить на карту кабели и трубопроводы союзников как вероятные будущие цели.

Хотя НАТО официально не обвинило никого во взрывах на газопроводе Nord Stream, однако они отмечают проблему, с которой сталкиваются правительства и частные компании, пытаясь объяснить атаки россиян.

Глава центра НАТО по защите подводной инфраструктуры, генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн заявил, что обнаружение в режиме реального времени "отправляет сигнал сдерживания врагу, будь то Россия или кто-то другой".

Если же 31 союзник Организации Североатлантического договора проявит враждебную активность, это позволит стране рассматривать дипломатические или военные меры реагирования на "твердой основе информации".

Главная цель НАТО – выявлять вредное поведение вокруг подводной инфраструктуры по мере возникновения и делиться этой информацией с правительствами и частными операторами.

Действия России вызывают озабоченность

Издание отмечает, что Россия отрицает предварительные обвинения некоторых западных стран в своей ответственности за взрывы на "Северных потоках".

Однако инциденты последних месяцев с российскими разведывательными кораблями, действовавшими вблизи систем союзников, усилили беспокойство, особенно в свете передовых подводных возможностей России. Ведь они остаются значительно нетронутыми, если сравнивать их с погрязшими во время вторжения в Украину сухопутными войсками Москвы.

Также НАТО предупреждало еще в мае, что Кремль в попытке получить рычаги давления против стран, помогающих Украине, может ударить по инфраструктуре в Европе и Северной Америке.

Москва использует комбинацию своих военных кораблей, научных кораблей, а также коммерческих рыболовных траулеров, контейнеровозов и танкеров для отслеживания важнейших подводных систем союзников по НАТО,

– заявил Ганс-Вернер Вирманн.

Кроме того, в НАТО объяснили, что во время проведения учебы:

союзники пытались остановить враждебный субъект, желавший нарушить работу сетей передачи данных и нанести ущерб финансовым рынкам, используя коммерческое судно, спонсируемое государством, чтобы затруднить выявление его деятельности;

коммерческие оптоволоконные датчики на инфраструктурных кабелях зафиксировали попытку корабля условного противника развернуть беспилотный подводный аппарат;

информацию передали в систему командования и управления НАТО;

после подтверждения угрозы Североатлантический союз направил комбинацию воздушных, надводных и подводных дронов для перехвата и сопровождения подозрительного судна.

Издание отмечает, что технологии будут играть все более важную роль в предотвращении такой деятельности в реальной жизни.

Глава ячейки НАТО по защите подводной инфраструктуры заявил, что искусственный интеллект можно использовать для отслеживания движения кораблей, если они несколько раз пересекают критически важную инфраструктуру. Кроме того, в будущем сами оптоволоконные кабели смогут выявлять вмешательство поблизости.

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Кстати, союзники НАТО согласились в июле создать новый морской центр для критически важной подводной инфраструктуры при своем морском командовании в Нортвуде, расположенном в Великобритании.

Также страны Североатлантического союза планируют создать сеть для улучшения обмена информацией между НАТО, союзниками и частным сектором, чтобы быстро реагировать на разведывательные данные, подобные тем, которые собирают датчики или системы искусственного интеллекта.