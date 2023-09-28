Перед цим у червні Альянс вже запустив у роботу Центр із захисту підводних трубопроводів і кабелів. Цього разу країни проводять навчання.

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Які зміни хочуть запровадити у НАТО

Чотирнадцять країн Альянсу разом зі Швецією тестують морські дрони, датчики та використання штучного інтелекту під час 12-денних навчань біля узбережжя Португалії, які завершуються в п'ятницю (29 вересня – 24 Канал),

– повідомляють журналісти.

За даними Північноатлантичного альянсу, навчання відбуваються в той момент, коли Росія продовжує наносити на карту кабелі та трубопроводи союзників як ймовірні майбутні цілі.

Хоч НАТО офіційно не звинуватило нікого у вибухах на газопроводі Nord Stream, проте вони наголошують на проблемі, з якою стикають уряди та приватні компанії, намагаючись пояснити атаки росіян.

Голова осередку НАТО із захисту підводної інфраструктури, генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн заявив, що виявлення в режимі реального часу "надсилає сигнал стримування ворогу, будь то Росія чи хтось інший".

Якщо ж 31 союзник Організації Північноатлантичного договору виявить ворожу активність, то це дозволить країні розглядати дипломатичні або військові заходи реагування на "твердій основі інформації".

Головна мета НАТО – виявляти шкідливу поведінку навколо підводної інфраструктури в міру її виникнення та ділитися цією інформацією з урядами та приватними операторами.

Дії Росії викликають стурбованість

Видання зазначає, що Росія заперечує попередні звинувачення деяких західних країн у своїй відповідальності за вибухи на "Північних потоках".

Проте інциденти останніх місяців з російськими розвідувальними кораблями, які діяли поблизу систем союзників, посилили занепокоєння, особливо у світлі передових підводних можливостей Росії. Адже вони залишаються значно недоторканими, якщо порівнювати їх з сухопутними військами Москви, які загрузли під час вторгнення в Україну.

Також НАТО попереджало ще у травні, що Кремль у спробі отримати важелі тиску проти країн, які допомагають Україні, може вдарити по інфраструктурі в Європі та Північній Америці.

Москва використовує комбінацію своїх військових кораблів, наукових кораблів, а також комерційних рибальських траулерів, контейнеровозів і танкерів для відстеження найважливіших підводних систем союзників по НАТО,

– заявив Ганс-Вернер Вірманн.

Окрім того, у НАТО пояснили, що під час проведення навчання:

союзники намагалися зупинити ворожий суб'єкт, що хотів порушити роботу мереж передачі даних і завдати шкоди фінансовим ринкам, використовуючи комерційне судно, яке спонсорується державою, щоб утруднити виявлення його діяльності;

комерційні оптоволоконні датчики на інфраструктурних кабелях зафіксували спробу корабля умовного супротивника розгорнути безпілотний підводний апарат;

інформацію передали до системи командування та управління НАТО;

після підтвердження загрози Альянс направив комбінацію повітряних, надводних та підводних дронів для перехоплення та супроводження підозрілого судна.

Видання зазначає, що технології відіграватимуть все більш важливу роль у запобіганні такій діяльності в реальному житті.

Голова осередку НАТО із захисту підводної інфраструктури заявив, що штучний інтелект можна використовувати, щоб відстежувати рух кораблів, якщо вони декілька разів перетинають критично важливу інфраструктуру. Окрім того, в майбутньому самі оптоволоконні кабелі матимуть змогу виявляти втручання поблизу.

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До речі, союзники НАТО погодились у липні створити новий морський центр для критично важливої підводної інфраструктури при своєму морському командуванні в Нортвуді, що у Великій Британії.

Також країни Альянсу планують створити мережу для покращення обміну інформацією між НАТО, союзниками та приватним сектором, щоб швидко реагувати на розвідувальні дані, подібні до тих, які збирають датчики або системи штучного інтелекту.

Зверніть увагу! Підриви "Північних потоків" відбулись 26 вересня 2022 року. Тоді серія вибухів у Балтійському морі відбулась на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що в економічній зоні Данії та Швеції. Після цього три з чотирьох газогонів зупинили роботу, а передача російського газу в Європу стала неможливою. Росія звинувачувала в інциденті різні країни, включно з Україною. Проте відомо, що російські кораблі були в тих районах за декілька днів до вибухів.