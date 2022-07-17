ВСУ делают "демилитаризацию", – активист о взрывах вблизи Чернобаевки

На днях украинские защитники несколько раз ударили по вражеским командным пунктам и складам оккупантов возле Чернобаевки. Активисты шутят, что так ВСУ "демилитаризируют" российскую армию.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он говорит, что взрывы раздавались не в Чернобаевке, а поблизости – на станции "Чернобаевка".

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Там была заброшенная птицефабрика, где русские военные обустроили склад.

Оккупанты повсюду, где есть возможность иметь под контролем какие-то заводы или гаражи, используют под свои склады. И там, где это разведали, ВСУ делают такую "демилитаризацию" россиян,

– объяснил Молчанов.

По его словам, взрывы начались с 16 июля с других частей Чернобаевки, не в аэропорту, потому что там уже нет ничего живого.

Активист рассказал, что диспетчерская башня и здание зала ожиданий аэропорта были полностью уничтожены, и не столько попаданием от ВСУ, сколько детонацией боеприпасов.

Поэтому в качестве складов аэропорт в Чернобаевке оккупанты уже не могут использовать.

"ВСУ приступили к уничтожению складов вокруг аэропорта, потому что это место было выгодно оккупантам… Чернобаевка до сих пор остается столь важным местом хранения оккупантами боеприпасов, но они основную ставку сейчас сделают на Херсон, где у них есть запасы", – добавил он.

По мнению Молчанова, на очереди сейчас будет уничтожение складов оккупантов в самом Херсоне.

Херсонский активист о взрывах на складах оккупантов в Чернобаевке: видео



К слову, жители Чернобаевки и Херсона услышали взрывы утром 9 июля. Выяснилось, что там подорвались военные склады оккупантов. Небо над Чернобаевкой затянул густой дым. россияне панически запускали ПВО и подняли в небо авиацию, но это им не помогло.

Активист Владимир Молчанов рассказал, что херсонцы видели из своего города большой пожар и слышали детонации – попадание зафиксировали в Чернобаевском аэропорту. Он расположен не в самой Чернобаевке, а неподалеку – северо-западнее Херсона.