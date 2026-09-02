Как сообщает телеграм-канал SHOT, в селе Низами взорвался склад с боеприпасами, после чего начался сильный пожар. Снаряды в результате детонации то и дело разлетались на сотни метров вокруг здания.
Подробности чрезвычайного происшествия
Жители села Низами и прилегающих территорий ночью 1 сентября наблюдали яркое сияние и слышали серию мощных взрывов.
Чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям немедленно приступили к эвакуации людей из соседних населенных пунктов.
На данный момент официальной информации о пострадавших или погибших нет. Причины и обстоятельства взрыва выясняют специалисты.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Взрывы на складе в Азербайджане: смотрите видео
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, ранее в Дагестане вспыхнул масштабный пожар на логистическом объекте.
В каких еще странах происходили взрывы на складах боеприпасов?
13 августа на предприятии KNDS Ammo Italy в итальянском Коллеферро, недалеко от Рима, сначала вспыхнул пожар, после чего на территории завода произошел взрыв. Предприятие специализируется на производстве боеприпасов среднего и большого калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также производит твердое топливо для аэрокосмических пусковых систем.
Несколькими днями ранее, 10 августа,взрывы прогремели на военном предприятии в деревне Белица недалеко от болгарского города Трявна. Там зафиксировали серию мощных взрывов, после которых над заводом поднялись густые столбы дыма.