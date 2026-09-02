Як повідомляє телеграм-канал SHOT, у селі Нізамі вибухнув склад із боєприпасами, після чого розпочалася сильна пожежа. Снаряди від детонації раз у раз розліталися на сотні метрів довкола приміщення.
Деталі надзвичайної події
Мешканці села Нізамі й прилеглих територій уночі 1 вересня спостерігали яскраву заграву та чули серію потужних вибухів.
Аби гарантувати безпеку цивільних, співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій негайно розпочали евакуацію людей із сусідніх населених пунктів.
Наразі офіційної інформації про постраждалих або загиблих немає. Причини та обставини вибуху з'ясовують фахівці.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Вибухи на складі в Азербайджані: дивіться відео
Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше у Дагестані спалахнула масштабна пожежа на логістичному об'єкті.
У яких ще країнах ставалися вибухи на складах боєприпасів?
13 серпня на підприємстві KNDS Ammo Italy в італійському Коллеферро, неподалік Рима, спочатку спалахнула пожежа, після чого на території заводу стався вибух. Підприємство спеціалізується на виготовленні боєприпасів середнього й великого калібру для сухопутних і військово-морських сил, а також виробляє тверде паливо для аерокосмічних пускових систем.
Кількома днями раніше, 10 серпня, вибухи пролунали на військовому підприємстві в селі Беліца поблизу болгарської Трявни. Там зафіксували серію потужних вибухів, після яких над заводом піднялися густі стовпи диму.