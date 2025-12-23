Сумщина под массированной воздушной атакой, есть перебои с электроснабжением
- Сумская область, в частности районы Шостки и Конотопа, пострадали от воздушной атаки российскими БпЛА.
- Это привело к перебоям с электроснабжением, но без пострадавших среди людей.
Сумская область, в частности районы Шостки и Конотопа, атаковали вражеские БпЛА. Предварительно, люди не пострадали.
Об этом сообщили в Сумской ОВА. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
Что известно о воздушной атаке на Сумщину ночью 23 декабря?
Ночью 23 декабря в Украине продолжается массированная воздушная атака российской армии. Среди прочего под удар попала и Сумская область.
Военная администрация информирует, что больше всего пострадала север Сумщины, в частности от ударов БпЛА. Попадание есть в районах Шостки и Конотопа. Речь идет о гражданской инфраструктуре.
Предварительно, люди не пострадали. Однако есть перебои с электроснабжением. Информацию о всех последствиях атак врага уточняют.
Что следует знать о массированной атаке 23 декабря на Украину?
- Россия подняла в воздух целый ряд стратегических бомбардировщиков, это Ту-95МС и Ту-160. Они летят курсом на потенциальные зоны пусков крылатых ракет.
- Уже продолжается массированная атака дронов. Сейчас они не подлетают к областным центрам и направляются преимущественно западным курсом. В море также есть по меньшей мере два носителя "Калибров".