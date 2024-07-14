Взрывы на Сумщине: над областью сбили крылатую ракету

Во время тревоги на Сумщине слышали взрывы. Впоследствии стало известно, что ПВО отработала по вражескому железу.

Днем в воскресенье, 14 июля, в области было громко. Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщал, что город под обстрелом.

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Что известно о взрывах на Сумщине

Сегодня, 14 июля, в небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны области уничтожена вражеская крылатая ракета,

– написали в Сумской ОВА в 17:26.

Но о возможных последствиях обстрелов там не предоставили информации.

Тревога на Сумщине продолжалась более двух часов, начавшись с трех дня. Отбой дали только в 17:13.

Ракеты летели на Киев

Также красными во время этой тревоги были северные регионы Украины, в том числе и Киев. Впрочем, в столице быстро объявили, что опасность миновала. Мониторинговые каналы писали, что на город летит ракета, но через несколько минут сообщили, что она прекратила существование.