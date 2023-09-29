Кто стоит за взрывами на военных складах в Украине и ЕС: в СБУ назвали имена

СБУ и ГБР разоблачили всю верхушку и сотрудников российских спецслужб, причастных к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС, начиная с 2014 года. Фигурантам уже сообщили о подозрениях.

Государственное бюро расследований полностью доказало причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году.

Смотрите также: СБУ устроила новый блэкаут в Курской области: видео и детали успешной операции

Правоохранители рассекретили имена командного состава российских спецслужб

Служба безопасности Украины и ГБР установили личности всего командного состава и ключевых сотрудников одной из наиболее засекреченных российских спецслужб – сил специальных операций вооруженных сил России.

Среди них действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник Путина Алексей Дюмин, в 2014 году занимавший должность командира спецназа российского ГРУ.

Кадровые сотрудники российской спецслужбы причастны к резонансным убийствам и диверсиям на территории Украины и Евросоюза, в том числе к подрыву военного объекта в Чехии.

Из-за "специфики" задач силы спецопераций подотчетны начальнику генштаба России, но "в отдельных случаях" подчиняются непосредственно Путину,

– сообщили в СБУ.

Подробности операций подрыва складов в Украине и Чехии

Установлено, что по указанию Кремля в 2015 году представители этой спецслужбы организовали подрыв объединенного состава ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Сватово Луганской области.

По данным следствия, для подрыва арсенала российские спецназовцы привлекли комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" с тремя дронами "Орлан-10" с парашютной системой, содержащих зажигательные гранаты. Дроны оккупанты запускали из Первомайска.

В результате вражеского попадания на складах произошла детонация всего хранившегося там запаса боеприпасов. Погибли четыре человека (3 военнослужащих и 1 гражданский), еще 15 получили ранения. Из-за пожара уничтожено военное имущество и повреждено жилье людей на сумму более 85 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ и ГБР во взаимодействии с чешскими партнерами установили причастность российских спецслужб к подрыву склада с вооружением в городе Врбетице в Чехии в 2014 году. В результате погибли два человека, а государству нанесен ущерб в размере почти 30 миллионов чешских крон.

Таким образом, Кремль пытался ослабить оборонный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутриполитическую обстановку в Центральной Европе,

– уточнили в СБУ.

В Офисе Генпрокурора добавили, что для выполнения спецопераций агрессоры использовали российские спецразведывательные спутники, новейшие образцы российского вооружения, разведывательные огневые комплексы радиоэлектронной борьбы.

Также при выполнении задач спецназовцы принимали дополнительные меры по конспирации – использовали позывные, фальшивые документы прикрытия, предварительно подысканные абонентские номера других стран.

Похожие операции Россия проводит и после полномасштабного вторжения

После полномасштабного вторжения диверсанты сил спецопераций вооруженных сил России периодически атакуют позиции сил обороны в приграничных районах на севере и востоке Украины.

Во время "вылазок" эти ДРГ пытаются нападать на бойцов ВСУ и Госпогранслужбы и взрывать их военные объекты. Однако нередко "целями" вражеских диверсантов становятся гражданские местные жители, их дома и автомобили.

Виновникам сообщили о подозрениях

В ГБР сообщили, что во взаимодействии с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора сообщили о подозрениях таким участникам организованной группы:

бывшему начальнику главного управления генерального штаба вооруженных сил России Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года),

бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника сил специальных операций российского ГРУ,

командующему сил специальных операций вооруженных сил Российской Федерации генерал-майору Валерию Флюстикову,

командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления генерального штаба вооруженных сил России генерал-майору Андрею Аверьянову.

Кроме них, подозрения получили еще более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии среди российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные любители "Солберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, который сбросил взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "Луганская народная республика", а затем начал работать на российские спецслужбы.

В СБУ подчеркнули, что сейчас продолжаются все меры для того, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.

В ГБР также отметили, что после завершения всех экспертиз планируется сообщить о подозрении еще более 50 действующим военнослужащим главного управления генштаба России, которые совершали диверсии на территории Украины и ЕС, и, возможно, продолжают это делать и сейчас.

Также ГБР пообещало предоставить правоохранительным органам стран ЕС и партнерам информацию обо всех установленных военнослужащих ГРУ России, чтобы они проверили, не находятся ли злоумышленники на территории этих стран с целью планирования очередных диверсий.