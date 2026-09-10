Российские дроны атаковали Волынь

Российские войска снова попытались нанести удар по западным областям Украины с помощью беспилотников. Утром 10 сентября ПВО работала в Волынской области.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

Что известно об атаке на Волынь?

По словам Романюка, на Волынскую область летели 3 российских объекта. Все они были уничтожены силами противовоздушной обороны области.

К счастью, в результате падения обломков пострадавших нет.

"Спасибо за работу", – обратился глава ОВА к бойцам ПВО.

Обратите внимание! Атака на Украину продолжается почти непрерывно. О передвижении беспилотников можно узнать по ссылке.

Напомним, что Россия также совершила атаку на Киев. Ночью в Голосеевском районе возник пожар в двухэтажном нежилом здании. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

А утром в том же районе столицы россияне атаковали АЗС. По предварительной информации, ранения получили три человека. Окончательная информация о количестве и состоянии пострадавших уточняется. Также известно о возгорании одного автомобиля.