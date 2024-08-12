Что произошло на ЗАЭС и как это повлияло на радиационный фон: заявления ГСЧС и Энергоатома

12 августа 2024, 00:42
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Автор: Анастасия Лукашевская

Сейчас радиационная ситуация на территории Украины стабильная. Взрывы на Запорожской атомной электростанции никак не повлияли на радиационный фон.

Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечают, что никаких превышений не зафиксировано.

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"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что также не фиксируют в воздухе радионуклидов техногенного происхождения, которые бы свидетельствовали о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе.

Чрезвычайники добавили, что наблюдательные посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.

Вероятные причины пожара

В Энергоатоме заявили, что вероятной причиной пожара на Запорожской АЭС может быть халатность российских оккупантов или сознательный поджог. В то же время нарушений границ и условий безопасной эксплуатации пока не фиксируют.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано. Вероятная причина – халатность оккупантов, или сознательный поджог", – говорится в сообщении.

Отмечается, что градирня номер один, где произошел пожар, расположена примерно в километре от энергоблоков станции.

"Россияне используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС", – добавили специалисты.

В Энергоатоме также сообщают, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усиливает общую ситуацию безопасности на ЗАЭС, а масштабные пожары могут приводить вплоть до радиационной аварии.

Заметьте. В МАГЭТЭ заявили, что их специалисты зафиксировали сильный дым, исходивший из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов.

Взрывы на ЗАЭС

  • Вечером 11 августа стало известно, что оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции.
  • Президент Владимир Зеленский уточнил, что огонь на ЗАЭС удалось зафиксировать из Никополя.
  • Оккупационная администрация Запорожья прокомментировала ситуацию. Захватчики утверждают, что загорелись охладительные системы ЗАЭС, но работа всех 6 энергоблоков приостановлена.