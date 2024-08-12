Что произошло на ЗАЭС и как это повлияло на радиационный фон: заявления ГСЧС и Энергоатома

Сейчас радиационная ситуация на территории Украины стабильная. Взрывы на Запорожской атомной электростанции никак не повлияли на радиационный фон.

Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечают, что никаких превышений не зафиксировано.

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"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что также не фиксируют в воздухе радионуклидов техногенного происхождения, которые бы свидетельствовали о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе.

Чрезвычайники добавили, что наблюдательные посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.

Вероятные причины пожара

В Энергоатоме заявили, что вероятной причиной пожара на Запорожской АЭС может быть халатность российских оккупантов или сознательный поджог. В то же время нарушений границ и условий безопасной эксплуатации пока не фиксируют.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано. Вероятная причина – халатность оккупантов, или сознательный поджог", – говорится в сообщении.

Отмечается, что градирня номер один, где произошел пожар, расположена примерно в километре от энергоблоков станции.

"Россияне используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС", – добавили специалисты.

В Энергоатоме также сообщают, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усиливает общую ситуацию безопасности на ЗАЭС, а масштабные пожары могут приводить вплоть до радиационной аварии.

Взрывы на ЗАЭС

Вечером 11 августа стало известно, что оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что огонь на ЗАЭС удалось зафиксировать из Никополя.

Оккупационная администрация Запорожья прокомментировала ситуацию. Захватчики утверждают, что загорелись охладительные системы ЗАЭС, но работа всех 6 энергоблоков приостановлена.