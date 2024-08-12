Что произошло на ЗАЭС и как это повлияло на радиационный фон: заявления ГСЧС и Энергоатома
Сейчас радиационная ситуация на территории Украины стабильная. Взрывы на Запорожской атомной электростанции никак не повлияли на радиационный фон.
Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечают, что никаких превышений не зафиксировано.
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"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено", – говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что также не фиксируют в воздухе радионуклидов техногенного происхождения, которые бы свидетельствовали о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе.
Чрезвычайники добавили, что наблюдательные посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.
Вероятные причины пожара
В Энергоатоме заявили, что вероятной причиной пожара на Запорожской АЭС может быть халатность российских оккупантов или сознательный поджог. В то же время нарушений границ и условий безопасной эксплуатации пока не фиксируют.
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано. Вероятная причина – халатность оккупантов, или сознательный поджог", – говорится в сообщении.
Отмечается, что градирня номер один, где произошел пожар, расположена примерно в километре от энергоблоков станции.
"Россияне используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС", – добавили специалисты.
В Энергоатоме также сообщают, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усиливает общую ситуацию безопасности на ЗАЭС, а масштабные пожары могут приводить вплоть до радиационной аварии.
Взрывы на ЗАЭС
- Вечером 11 августа стало известно, что оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции.
- Президент Владимир Зеленский уточнил, что огонь на ЗАЭС удалось зафиксировать из Никополя.
- Оккупационная администрация Запорожья прокомментировала ситуацию. Захватчики утверждают, что загорелись охладительные системы ЗАЭС, но работа всех 6 энергоблоков приостановлена.