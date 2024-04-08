Перекладывают вину, – эксперт по ядерной энергетике о провокации россиян на ЗАЭС

На Запорожской АЭС 7 апреля прогремели взрывы, которые вызвали детонации дронов. МАГАТЭ выразило обеспокоенность этой ситуацией.

Эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная рассказала 24 Каналу, что Россия готовила информационное поле для этого. В частности в течение полугода россияне сообщали о якобы атаках "украинскими беспилотниками" на ЗАЭС.

К теме Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

Возможны еще более мощные провокации

В своих нотах МАГАТЭ россияне отчитывались, что сбили 1753 беспилотника, которые якобы летели на территорию Запорожской АЭС.

ВСУ не имеет никакого военного смысла атаковать этот объект,

– подчеркнула Кошарная.

В то же время представитель российского МИД Мария Захарова недавно сделала заявление по ЗАЭС, предупредив, что Россия даст "адекватный ответ" на нападения на Запорожскую АЭС.

Также 25 марта Украина направила ноту МАГАТЭ с видео и фотодоказательствами пребывания военной техники и оружия в машинных залах и российских военных в помещениях ЗАЭС, в которых они, по правилам безопасности, не должны располагаться.

Кроме того, 28 марта в сообщениях МАГАТЭ эксперты миссии впервые отметили, что слышали выходящие взрывы артиллерии с площадки ЗАЭС.

Поэтому все это готовилось. Было абсолютно понятно, что это провокация. Относительно заявления Рафаэля Гросси о прилете трех беспилотников на крышу шестого блока ЗАЭС, то это ошибка. На видео, которое сделали российские пропагандисты видно, что на крыше был один беспилотник. Еще один взорвался рядом с военным грузовиком и еще один – в районе порта,

– отметила эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Однако беспилотник был такой легкий, что никакого вреда не нанес крыше реактора. Его применили, чтобы обвинить Украину. Также она предположила, что возможно будут еще более мощные провокации со стороны России.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил, что ЗАЭС подверглась 3 прямыми попадания м в защитную оболочку реактора. В результате атаки получил повреждения 6-й энергоблок ЗАЭС. По словам Гросси, такие инциденты могут спровоцировать критические проблемы системы защиты станции.

Эта провокация, по ее мнению, может быть связана с тем, что Украина начала направлять документы с доказательствами преступлений российских военных с участием "Росатома" в международные структуры. В частности, общественные организации Украины направили открытое письмо в ООН об исключении "Росатома" из глобального договора.

"Россияне таким образом пытаются защищаться: они перекладывают вину на Украину", – подчеркнула Ольга Кошарная.

Ситуация на Запорожской АЭС: что известно