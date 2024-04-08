Експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла 24 Каналу, що Росія готувала інформаційне поле для цього. Зокрема впродовж пів року росіяни повідомляли про нібито атаки "українськими безпілотниками" ЗАЕС.

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Можливі ще потужніші провокації

У своїх нотах МАГАТЕ росіяни звітували, що збили 1753 безпілотників, які буцімто летіли на територію Запорізької АЕС.

ЗСУ немає жодного воєнного сенсу атакувати цей об'єкт,

– підкреслила Кошарна.

Водночас представниця російського МЗС Марія Захарова нещодавно зробила заяву щодо ЗАЕС, попередивши, що Росія дасть "адекватну відповідь" на буцімто напади на Запорізьку АЕС.

Також 25 березня Україна направила ноту МАГАТЕ з відео та фотодоказами перебування військової техніки та зброї в машинних залах та російських військових в приміщеннях ЗАЕС, в яких вони, за правилами безпеки, не мають розташовуватись.

Крім того, 28 березня в повідомленнях МАГАТЕ експерти місії вперше відзначили, що чули вихідні вибухи артилерії з майданчика ЗАЕС.

Тому все це готувалося. Було абсолютно зрозуміло, що це провокація. Щодо заяви Рафаеля Гроссі про приліт трьох безпілотників на дах шостого блоку ЗАЕС, то це помилка. На відео, яке зробили російські пропагандисти видно, що на даху був один безпілотник. Ще один вибухнув поряд з військовою вантажівкою і ще один – в районі порту,

– зазначила експертка з ядерної енергетики та безпеки.

Проте безпілотник був такий легкий, що жодної шкоди не завдав даху реактора. Його застосували, щоб звинуватити Україну. Також вона припустила, що можливо будуть ще потужніші провокації з боку Росії.

Зверніть увагу! Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, заявив, що ЗАЕС зазнала 3 прямих влучань у захисну оболонку реактора. Внаслідок атаки зазнав пошкодження 6-й енергоблок ЗАЕС. За словами Гроссі, такі інциденти можуть спровокувати критичні проблеми системи захисту станції.

Ця провокація, на її думку, може бути пов'язана з тим, що Україна почала направляти документи з доказами злочинів російських військових за участю "Росатому" в міжнародні структури. Зокрема, громадські організації України направили відкритого листа в ООН щодо виключення "Росатому" з глобального договору.

"Росіяни у такий спосіб намагаються захищатися: вони перекладають провину на Україну", – наголосила Ольга Кошарна.

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