Оккупанты ударили по Николаеву, вероятно, наземным оружием, – ОК "Юг"

Ночью 13 мая российские захватчики атаковали Николаевщину. Террористы ударили по гражданской инфраструктуре. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Российские военные ударили по Николаеву, вероятно, наземным оружием. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Прилет" в Николаеве, взрывы на Львовщине и Хмельницком: хронология 444 дня войны

Что известно о последствиях российского обстрела

Что касается попаданий по Николаеву, скорее всего это была наземная атака, наземное оружие. Это говорит о том, что враг пытается рассредоточить усилия ПВО и выискивает тактику максимального поражения,

– отметила Гуменюк.

В результате обстрела в Николаеве повреждены многоэтажка и здание хлебозавода. Пострадали три гражданских. Один из них каретой скорой направили в больницу, а двое получили медицинскую помощь на месте.

"Опять же, атака по гражданским объектам, пострадали гражданские люди. Обращаемся к населению: не игнорируйте воздушную тревогу, помните, что имеем дело с абсолютными террористами", – подчеркнула представительница ОК "Юг".

Также спикер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что, предварительно, Николаев обстреляли дальнобойные реактивные системы залпового огня. Уточнил, что враг среди прочего повредил пятиэтажку. Площадь пожара в результате обстрела составила ориентировочно 40 квадратных метров. Спасатели уже потушили ее.

Всего к выполнению задач по назначению привлекли 64 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС.

Смотрите также Во Львове сообщали о звуках взрывов: власти заверили, что все спокойно