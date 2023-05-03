Атака дронов-камикадзе, успешная работа украинского ПВО: хронология 434 дня войны

3 мая 2023, 06:29
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Самые горячие бои не прекращаются на восточных направлениях фронта. ВСУ продолжают держать оборону Бахмута и других городов, не давая врагу продвинуться. Также все больше разговоров о контрнаступлении украинской армии.

Уже 434 сутки наши бойцы защищают Украину от российских захватчиков, и это подтверждает их несокрушимость и мощь. О самом главном за этот день – в материале 24 канала.

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08:15 Три дрона-камикадзе типа "Шахид" ночью атаковали нефтебазу в Кропивницком. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.08:05 За сутки ВСУ ликвидировали еще 520 захватчиков. С начала полномасштабного вторжения к Кобзону отправилось 191 940 солдат "второй армии мира".07:51 Глава Николаевщины Ким: ночью, 3 мая, в 03:50 в результате попадания БПЛА типа "Shahed-131/136" вспыхнул пожар в жилом секторе Куцурубской общины; пострадавших нет; второй дрон-камикадзе, направленный по региону, был уничтожен Силами обороны.07:31 Над Днепром было уничтожено 7 из 8 БПЛА, выпущенных оккупантами ночью по региону. Собственно, было попадание в админздание города, в результате чего вспыхнул пожар. Однако люди не пострадали.

07:30 Воздушные силы: украинская ПВО уничтожила 21 из 26 ударных дронов типа "Шахид", которые враг ночью выпустил по нашему государству.

Впоследствии стало известно, что три попадания были в Кропивницком и по одному в Днепре и Николаевской области.

06:58 Стало известно, что ночью в России загорелась нефтебаза "Таманьнефтегаз" в порту Тамань. По предварительной информации, никто не пострадал.06:25 Глава КМВА Сергей Попко сообщил, что ночью во время атаки дронов-камикадзе Воздушные силы уничтожили все "Шахиды" над Киевщиной.

06:20 В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте за минувшие сутки.

  • Ночью россияне атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131.
  • Враг нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из РСЗО. Есть пострадавшие и разрушения.
  • Оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Совершили более 30 атак на этих участках.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник пытается обороняться.
  • Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, 1 средство ПВО и еще одну важную цель врага.

02:53 Белгородскую область в России в очередной раз атаковала беспилотники. По крайней мере, об этом писали захватчики в телеграм-каналах. В то же время, как утверждают россияне, в результате этого якобы пострадал 46-летний мужчина.01:30 В Запорожье и в Днепре слышали звуки взрывов во время тревоги. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал, что "Украина держит небо". Очевидно, он намекал, что это сработало ПВО.01:18 Стало известно, что оккупанты таки совершали покушение на убийство командующего Сил терробороны генерал-майора Игоря Танцура. Это было во время его поездки в Бахмут.00:41 Во время воздушной тревоги в Киеве слышали взрывы. Впоследствии глава ОП Андрей Ермак написал, что это работает ПВО. Также в ОВА это подтвердили.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак