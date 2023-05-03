Атака дронов-камикадзе, успешная работа украинского ПВО: хронология 434 дня войны
Самые горячие бои не прекращаются на восточных направлениях фронта. ВСУ продолжают держать оборону Бахмута и других городов, не давая врагу продвинуться. Также все больше разговоров о контрнаступлении украинской армии.
Уже 434 сутки наши бойцы защищают Украину от российских захватчиков, и это подтверждает их несокрушимость и мощь. О самом главном за этот день – в материале 24 канала.
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07:30 Воздушные силы: украинская ПВО уничтожила 21 из 26 ударных дронов типа "Шахид", которые враг ночью выпустил по нашему государству.
Впоследствии стало известно, что три попадания были в Кропивницком и по одному в Днепре и Николаевской области.06:58 Стало известно, что ночью в России загорелась нефтебаза "Таманьнефтегаз" в порту Тамань. По предварительной информации, никто не пострадал.06:25 Глава КМВА Сергей Попко сообщил, что ночью во время атаки дронов-камикадзе Воздушные силы уничтожили все "Шахиды" над Киевщиной.
06:20 В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте за минувшие сутки.
- Ночью россияне атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131.
- Враг нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из РСЗО. Есть пострадавшие и разрушения.
- Оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Совершили более 30 атак на этих участках.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник пытается обороняться.
- Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, 1 средство ПВО и еще одну важную цель врага.