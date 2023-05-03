Атака дронов-камикадзе, успешная работа украинского ПВО: хронология 434 дня войны

Самые горячие бои не прекращаются на восточных направлениях фронта. ВСУ продолжают держать оборону Бахмута и других городов, не давая врагу продвинуться. Также все больше разговоров о контрнаступлении украинской армии.

Уже 434 сутки наши бойцы защищают Украину от российских захватчиков, и это подтверждает их несокрушимость и мощь. О самом главном за этот день – в материале 24 канала.

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Три дрона-камикадзе типа "Шахид" ночью атаковали нефтебазу в Кропивницком. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.За сутки ВСУ ликвидировали еще 520 захватчиков. С начала полномасштабного вторжения к Кобзону отправилось 191 940 солдат "второй армии мира".Глава Николаевщины Ким: ночью, 3 мая, в 03:50 в результате попадания БПЛА типа "Shahed-131/136" вспыхнул пожар в жилом секторе Куцурубской общины; пострадавших нет; второй дрон-камикадзе, направленный по региону, был уничтожен Силами обороны.Над Днепром было уничтожено 7 из 8 БПЛА, выпущенных оккупантами ночью по региону. Собственно, было попадание в админздание города, в результате чего вспыхнул пожар. Однако люди не пострадали.

07:30 Воздушные силы: украинская ПВО уничтожила 21 из 26 ударных дронов типа "Шахид", которые враг ночью выпустил по нашему государству.

Впоследствии стало известно, что три попадания были в Кропивницком и по одному в Днепре и Николаевской области.

Стало известно, что ночью в России загорелась нефтебаза "Таманьнефтегаз" в порту Тамань. По предварительной информации, никто не пострадал.Глава КМВА Сергей Попко сообщил, что ночью во время атаки дронов-камикадзе Воздушные силы уничтожили все "Шахиды" над Киевщиной.

06:20 В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Ночью россияне атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Враг нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из РСЗО. Есть пострадавшие и разрушения.

Оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Совершили более 30 атак на этих участках.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник пытается обороняться.

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, 1 средство ПВО и еще одну важную цель врага.

Белгородскую область в России в очередной раз атаковала беспилотники. По крайней мере, об этом писали захватчики в телеграм-каналах. В то же время, как утверждают россияне, в результате этого якобы пострадал 46-летний мужчина.В Запорожье и в Днепре слышали звуки взрывов во время тревоги. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал, что "Украина держит небо". Очевидно, он намекал, что это сработало ПВО.Стало известно, что оккупанты таки совершали покушение на убийство командующего Сил терробороны генерал-майора Игоря Танцура. Это было во время его поездки в Бахмут.Во время воздушной тревоги в Киеве слышали взрывы. Впоследствии глава ОП Андрей Ермак написал, что это работает ПВО. Также в ОВА это подтвердили.