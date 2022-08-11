В кремле озадачены взрывами на аэродроме в Новофедоровке, а Киев этому способствует, – ISW

оккупанты никак не могут оправиться от взрывов в Новофедоровке, которые произошли 9 августа. В кремле буквально озадачены произошедшим. А официальный Киев только продолжает сеять хаос в головах россиян.

В Институте по изучению войны отметили, что в кремле никак не могут договориться. В России до сих пор не определились, какой должна быть официальная версия взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. И это, конечно, только играет на руку Украине.

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Версии кремля существенно отличаются

Аналитики подчеркивают, что взрывы в более чем 225 километрах от российских позиций на фронте доставили немалые хлопоты россиянам. Речь идет не только об уничтоженных вражеских самолетах и сооружениях. Здесь, скорее, речь идет о дестабилизации внутри военных ведомств.

Начнём с самого очевидного. Согласно спутниковым снимкам, "хлопок" стал причиной уничтожения по меньшей мере восьми вражеских самолетов. А это уже противоречит тому, о чем раньше сообщали оккупанты. Они отмечали, что ни одно воздушное судно не пострадало.

Но и это еще, конечно, не все. Так, в минобороны страны-агрессора еще 9 августа сообщили о взрывах боеприпасов на аэродроме. Мол, причиной тому стала банальная неосторожность.

Вскоре российский военный корреспондент Рыбарь рассказал другую версию. 10 августа он отметил, что взрывы на аэродроме произошли не из-за ракетного удара. Причиной этого могла стать небрежность, а также несоблюдение правил безопасности на объекте. Или это произошло из-за небольшого вертолета с бомбой, который атаковал стоянку, расположенную неподалеку. Последняя гипотеза пытается скрыть масштабы взрывов в "Саках", в результате которых действительно загорелись автомобили, припаркованные на паркинге рядом с аэродромом.

Враг не понимает, что произошло

Согласно соображениям аналитиков из Института, оккупанты на авиабазе, скорее всего, знают, что произошло 9 августа. В то же время, они не могут понять, как это вообще возможно. Кроме того, их явно интересует, откуда ВСУ, если это действительно сделали они, нанесли удар.

Напомним, что в ВСУ ни подтвердили, ни опровергли информацию о возможной атаке аэродрома "Саки" нашими военными. В то же время подчеркнули, что врагу нужно наконец-то научиться соблюдать правила безопасности и не играть с огнем.

В то же время отсутствие унифицированной информации из России свидетельствует о проблемах в минобороны страны-агрессора. Ведь именно ведомство ежедневно меняет сведения о возможных причинах взрывов. Тогда не стоит удивляться, что РосСМИ делают то же.

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