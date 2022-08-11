Украина имеет полное право наносить удары по военным целям в Крыму, – Минобороны Британии

Все чаще международные партнеры обсуждают право Украины на потенциальные атаки по военным целям врага в Крыму. Еще активнее этот вопрос поднимают на фоне взрывов возле Сак, произошедших 9 августа.

К примеру, министр обороны Великобритании Бен Уоллес убежден, что Украина имеет полное право атаковать военные объекты врага в Крыму. А все потому, что наше государство имеет право защищать свои территории.

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Окурок здесь ни при чем

Ранее Уоллес сделал упор на взрывах на аэродроме "Саки", всколыхнувшие оккупантов 9 августа. Он подчеркнул, что в Минобороны "в значительной степени отвергли" большинство аргументов с российской стороны. В ведомстве отметили, что подходящий объект – "законная цель" для украинцев.

Он также обратил внимание на определенное несоответствие свидетельствам россиян. Что происходит на регулярной основе. Так, кадры двух одновременных взрывов свидетельствуют о том, что они произошли не друг у друга. Поэтому, убежден Уоллес, причиной этого был явно не опрометчиво выброшенный окурок.

Украина имеет право атаковать врага

Министр напомнил, что Россия ворвалась на территорию Украины в 2014 году и повторила это в 2022 году. А это значит, что наше государство, согласно статьям ООН, имеет полное право на защиту своей территории.

Поэтому нет никаких ограничений, которые действовали бы для нашего государства. ВСУ имеют право использовать тяжелое вооружение, которое позволит не только вернуть территории Украины, но и полностью оттеснить оккупантов.

И эта авиабаза использовалась российскими впс для бомбардировки украинских целей. Поэтому я думаю, что это была законная цель,

– подчеркнул он.

В Крыму еще достаточно вражеских аэродромов

Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным рассказал, что у россиян осталось еще несколько аэродромов в Крыму. Их пять, и на них оккупанты сохраняют свою авиацию, которой атакуют украинцев.

В то же время советник главы ОП сделал справедливое замечание. Он отметил, что черноморский флот – еще одна потенциальная мишень. Так что врагу нужно быть готовым, что и до него доберутся.

Арестович также отметил, что "нейтральные" россияне, а также "патриоты" страны-агрессора уже выражают сомнения в победе. Они не видят достижений, обещанных в кремле. Но в ближайшие дни, отмечает он, врага ожидает еще больше причин задуматься о поражении.

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