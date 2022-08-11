Оккупанты от испуга решили отомстить крымским татарам, – Чубаров

Население в Крыму паникует из-за недавних взрывов в Новофедоровке. Поэтому оккупанты пытаются "заглушить" эти разговоры обысками в домах крымских татар.

Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, оккупанты в 4 утра ворвались в дома шести семей, где арестовали 5 мужчин. Они, как обычно, объявили им подозрение в террористической или экстремистской деятельности. Это – месть за взрывы в Новофедоровке.

Важно Тысячи россиян начали панически покидать Крым, – Чубаров о последствиях взрыва в Новофедоровке

По таким обвинениям захватчики точно продлят срок содержания людей еще на 2 месяца. Чубаров отмечает, что гонения крымских татар продолжаются. Уже известно о 138 незаконно заключенных, которые отбывают срок на территории россии.

Население в Крыму паникует из-за взрывов в Новофедоровке

Как отметил Чубаров, всегда, когда на полуострове происходят резонансные события, оккупанты пытаются отвлечь людей через крымских татар. Они "переводят стрелки" на "внутреннего неприятеля", чтоб панику людей перевести в ненависть к другим.

Когда получил информацию, то написал, что это российские оккупанты от испуга из-за взрывов в Новофедоровке решили отомстить крымским татарам. Это действительно так выглядит,

– отметил Чубаров.

По его словам, люди в Крыму постоянно говорят о взрывах на военном аэродроме. Многие начинают говорить интересные вещи: "А где наша хвалённая ПВО?", "А где наши самые современные зенитно-ракетные комплексы?" . А ответов на эти вопросы, как подчеркивает Чубаров, нет.

Многое, что говорят в москве с точки зрения военных возможностей – это обычный блеф,

– подчеркнул Рефат Чубаров.

Чубаров о мести оккупантов за взрывы в Крыму: смотрите видео

Взрывы в Новофедоровке: коротко