Выбитые стекла и оконные рамы, разбитые авто: последствия российской атаки "Шахедами" по Одессе

Российская армия в ночь на 9 ноября атаковала Одессу своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого в городе пострадали гражданские здания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Одесского городского совета. До этого в городе раздавались взрывы.

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Каковы последствия российской атаки Одессы

В Одесском городском совете рассказали, что ночью 9 ноября в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе.

Также в городе пострадали админздания, складские помещения и машины в одном из районов Одессы.

Последствия вражеской атаки Одессы "Шахедами" 9 ноября / Фото с телеграм-канала Одесского городского совета

В горсовете также подчеркнули, что информация о пострадавших в городе после ночной атаки еще уточняют.

К слову, российская армия начала атаковать Одессу поздно вечером 8 ноября. Тогда в городе прозвучало несколько сильных взрывов. Впоследствии в ОВА сообщили, что в районе Одессы работает ПВО.

Далее в течение часа еще несколько раз звучала серия взрывов в городе. Впоследствии местные жители рассказали журналистам, что в Одессе был пожар в одном из жилых комплексов. Возгорание возникло в результате вражеской атаки.