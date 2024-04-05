Одесскую область атаковали ударными БпЛА: в области слышали взрывы
В ночь на 5 апреля российские войска атаковали Одесскую область ударными БпЛА. О пуске дронов сообщили Воздушные силы Украины.
Впоследствии появилась информация, что в Одесской области раздавались взрывы. Об отбое угрозы ударных БпЛА сообщили в 04:25.
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Атака дронов в Одесской области
Ночью оккупационные войска запустили ударные БпЛА с направления Черного моря.
Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Затока),
– сообщили в Воздушных силах.
Мониторинговые каналы также сообщали о движении российских дронов в направлении Белгород-Днестровска.
В 4:11 корреспонденты Общественного сообщили, что в области слышны взрывы. Уже в 4:25 в Воздушных силах об отбое воздушной тревоги.
Оккупанты атаковали Харьков "Шахедами": что известно
- В ночь на 4 апреля оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Шахед". Известно, что 15 из них были направлены на Харьковскою область. Системы ПВО сбили 11 "Шахедов", к сожалению, остальные дронов не удалось уничтожить.
- К сожалению, в результате атаки в Харькове есть погибшие. Четыре человека, включая трех спасателей, которые прибыли на место происшествия для ликвидации последствий удара, и одна женщина, потеряли жизнь.
- Также известно, что в больнице находится 12 раненых, среди которых есть лица с тяжелыми, средними и легкими травмами.