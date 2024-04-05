Одесскую область атаковали ударными БпЛА: в области слышали взрывы

В ночь на 5 апреля российские войска атаковали Одесскую область ударными БпЛА. О пуске дронов сообщили Воздушные силы Украины.

Впоследствии появилась информация, что в Одесской области раздавались взрывы. Об отбое угрозы ударных БпЛА сообщили в 04:25.

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Атака дронов в Одесской области

Ночью оккупационные войска запустили ударные БпЛА с направления Черного моря.

Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Затока),

– сообщили в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы также сообщали о движении российских дронов в направлении Белгород-Днестровска.

В 4:11 корреспонденты Общественного сообщили, что в области слышны взрывы. Уже в 4:25 в Воздушных силах об отбое воздушной тревоги.

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