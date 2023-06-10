Ночная атака России на Одессу: военные показали ужасные последствия вражеского обстрела
Источник:ОК "Юг"
В ночь на 10 июня российские террористы атаковали Одессу "Шахедами". Украинским защитникам удалось сбить все вражеские дроны. Однако обломки одного из БпЛА попали в многоэтажку.
На месте попадания обломков вспыхнул пожар. Также взрывной волной повредили несколько многоквартирных домов. Украинские военные обнародовали кадры последствий атаки противника.
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По меньшей мере 3 погибших и более 10 раненых
Около 3 часов ночи в ОК "Юг" сообщили, что во время ночной дроновой атаки в Одесской области Силы ПВО уничтожили все "Shahed-131/136". Однако, в результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки. Произошло возгорание. Пожар площадью 50 квадратных метров оперативно ликвидирован.
3 гражданских погибли. Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг. Более 10 человек получили ранения. Окончательная информация уточняется,
– отметили в ОК "Юг".
Заметим, что на обнародованных кадрах видно повреждение многоэтажки. Кроме того, перед зданием образовалась огромная воронка.
Последствия ночной атаки России / Фото ОК "Юг"
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Последствия российской атаки: смотрите видео
Тревогу в Одесской области объявляли 4 раза
- Заметим, что воздушную тревогу этой ночью в Одесской области объявляли четыре раза. В частности, сначала сирены прозвучали в 23:12. Позже местные жители услышали звуки взрывов. В ОК "Юг" рассказали, что боевая работа продолжается в небе над Одесской и Николаевской. оккупанты атакуют "Шахедами".
- Отбой объявили в 00:46. Однако уже через 12 минут сирены прозвучали снова.
- Также тревогу объявляли в 01:38.
- В четвертый раз сирены раздались уже под утро – в 05:24. В Одессе снова слышали взрывы.