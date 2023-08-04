В оккупированном Крыму – снова пропущенные: в Феодосии раздались взрывы
Источник:"Крымский ветер"
Ночь на 4 августа не была спокойна для временно оккупированного Крыма. В Феодосии слышали несколько взрывов, а также звук, похожий на гул беспилотника.
Об этом со ссылкой на местных жителей пишут телеграммы-каналы. Вероятно, над территорией пролетали дроны.
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В городе слышали автоматные очереди
Взрыв сначала был один, однако уже впоследствии они повторились. Источники заверяют, что информация проверена. Вполне может быть, что по беспилотникам работала система ПВО.
Также в Феодосии слышали звук, напоминавший автоматные очереди. По огороду понеслись авто скорой помощи.
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Удар мог быть по нефтебазе
В сети появилось видео, снятое местными жителями. На кадрах видна работа ПВО, а затем мощный взрыв и вспышка. Снимавший это мужчина сказал, что "ударили по нефтебазе", и очевидно этот удар российской противовоздушной обороне был не по силам.
Попасть могли по нефтебазе в Феодосии: видео
Обратите внимание! Оккупационные власти похвастались, что вроде бы военные сбили все объекты над полуостровом. Однако громко было не только в Феодосии, но и в Армянске и Джанкое.
Смотрите на карте, где расположена Феодосия:
Отметим, что только накануне оккупированный Крым также наблюдал "хлопок". Взрыв раздался в Севастопольском районе, в Гвардейском. В воздух поднялась большая шапка дыма, а местные очень испугались. Оккупационные власти – неспособны были успокоить людей, так что никаких официальных комментариев не обнародовали.
Именно в Гвардейском находится российская авиабаза.
"Хлопок" в оккупированном Крыму: последние новости
- После сообщений о взрывах в Гвардейском в очередной раз перекрывали движение по Крымскому мосту. Однако это длилось всего полчаса.
- Днем ранее, 1 августа, неспокойно было в Севастополе. Всколыхнуло даже центр города.
- Впоследствии стало известно, что могло достаться Балаклаве, где расположена большая база российского ВМФ.
- По мнению главы Меджлиса Рефата Чубарова оккупанты не будут способны защитить Крым. Уже сейчас у российской армии гигантские проблемы с транспортировкой грузов и боеприпасов.
- В ГУР говорят, что на полуострове нарастает сопротивление гражданского населения и недовольство действиями оккупантов. Именно поэтому люди атакуют военные объекты, прежде всего говорится о военкоматах.