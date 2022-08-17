В сети сообщили о "хлопках" в оккупированном Первомайске Луганской области

На территории Первомайска на Луганщине сообщили об очередном "хлопке". На этот раз, вероятно, тоже взрывались вражеские склады.

Соответствующую информацию сообщили в телеграм-каналах. О взрывах написали ориентировочно в 22:46 16 августа.

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В сети сообщили о "хлопке"

В соцсетях сообщают о взрывах в оккупированном россиянами Первомайске, что на Луганщине,

– написал "Штирлиц".

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный как "Штирлиц", добавил, что информация еще нуждается в уточнении.

Взрывы в Первомайске: смотрите видео

Также журналист Денис Казанский рассказал: "В оккупированном Первомайске Луганской области как жест доброй воли демилитаризовался очередной склад селитры".

Громкий "хлопок" в Первомайске: смотрите видео

Предыдущий "хлопок" на оккупированных территориях: коротко

16 августа было щедро на "хлопки" у россиян. В частности, возле Донецка и Луганска взрывы были слышны еще в ночь на 16 августа.

В телеграм-каналах сообщили, что взрывы там прогремели в окрестностях оккупированного поселка Нижняя Крынка, расположенного в Макеевской агломерации, а также в поселке Родаково, что в Алчевском районе Луганщины.

Также "хлопок" был возле Джанкоя в Крыму. В этот же день под обстрелами оказалось одно из сел Симферопольского района. Там взрывался склад россиян с боеприпасами.

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