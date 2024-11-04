Болезненный удар для России: на оккупированных территориях критически поразили логистику врага

Ряд попаданий 27 и 31 октября по оккупированным россиянами территориям сделал невозможным работу порта и железной дороги в Бердянске для военной логистики. Были нанесены критические поражения.

Об этом в эфире 24 Канала отметил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что надеется, что такой пример последовательных ударов будет масштабирован на всех оккупированных Россией территориях, что замедлит наступление российской армии и не позволит свободно чувствовать себя захватчикам, развивая логистику.

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Последствия удара по Бердянскому порту

Из-за попадания БПЛА 31 октября в порту в оккупированном россиянами городе Бердянск Запорожской области был поврежден один из кораблей. Сейчас ни одного судна в порту нет.

"С 31 октября оккупанты начали их выводить из порта, в том числе то судно, которое повреждено. Электроснабжение было фактически уничтожено из-за попадания в подстанцию, которая тоже вероятно была одной из целей, потому что из-за вывода ее из строя обесточивается работа Бердянского порта, делаются невозможными погрузочно-разгрузочные работы", – объяснил Андрющенко.

Сейчас на месте удара продолжается ремонт, сколько времени понадобится для его проведения – неизвестно. Советник городского головы Мариуполя рассказал, что в результате атаки на порт были ранены оккупанты, потому что было попадание по промышленным складам.

Это, по словам Андрющенко, была довольно успешная атака. Он также отметил, что это история, которая очень вдохновляет украинцев, которые сейчас находятся на оккупированных территориях.

Теперь видим целенаправленную работу украинских Сил обороны вместе с нашим партизанским движением по обезвреживанию логистики врага. Удар по порту – это финальная точка в цепи,

– отметил Андрющенко.

Попадание по железнодорожному мосту и автоцистернам

Накануне 27 октября был взорван железнодорожный мост, который объединял Бердянск с Токмаком и в первую очередь обеспечивал логистику в порт. Это попадание сделало невозможным сегодня использование оккупантами порта и железной дороги для военной логистики.

Кроме того, 27 октября возле Токмака был поражен поезд, который автоцистернами перевозил топливо. Этот удар тоже был очень точный. Как рассказал Андрющенко, несколько цистерн было сожжено дотла. Все эти события 27 и 31 октября, по его мнению, стоит рассматривать как звено единой цепи, ведь были нанесены критические поражения военной логистики россиян.