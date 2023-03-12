Уничтожен склад с боекомплектом: украинские защитники устроили "хлопок" в Олешках

Россияне продолжают нести потери в войне против Украины. В частности, на временно оккупированной части Херсонщины, из которой они обстреливают деоккупированную часть региона.

Так, нашим военным удалось подвезти свежий "хлопок" к Олешкам на Херсонщине. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает 24 Канал.

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ВСУ наносят точечные удары

По словам Натальи Гуменюк, наши военные продолжают наносить точечные удары по врагу. В частности, по их расположению. Один из таких ударов принес немало результатов. Так, удалось уничтожить склад с боеприпасами в Олешках.

Уничтожен склад боекомплекта в районе Олешек. Но враг продолжает вместе с нашей работой обстреливать населенные пункты левобережья для того, чтобы запугать людей, совершающих движение сопротивления, поддерживающего Украину.

– подчеркнула Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне обстреливают не только освобожденные территории. Они также поливают огнем левобережья региона.

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