Под Мариуполем взорвался склад боеприпасов россиян: огромное пламя было видно издалека

После удара местные жители слышали длительную детонацию, об инциденте сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно о взрывах вблизи Мариуполя?

Взрывы прогремели примерно 11 марта около часа ночи в Мариуполе и его окрестностях.

По их данным, удару подвергся склад боеприпасов, который российские военные обустроили в селе Широкая Балка, расположенном к юго-востоку от Мариуполя, неподалеку от местного аэропорта.

После атаки в районе было слышно серию взрывов, которые, вероятно, вызвала детонация боеприпасов.

По имеющейся информации, на этом объекте оккупанты могли хранить ракеты к системам противовоздушной обороны. Также, по предварительным данным Центра изучения оккупации, под удар могли попасть отдельные элементы системы ПВО российских войск.

Российские оккупационные ресурсы пока не сообщают о поражении склада боеприпасов или каких-либо потерях.

В то же время местные жители публикуют в соцсетях сообщения о ярком зареве и мощных взрывах, которые было видно и слышно даже на значительном расстоянии от места удара.

Пламя после взрыва склада боеприпасов. Смотрите видео: Exilenova+

Что еще поразили ВСУ этой ночью?

В российском Тольятти прогремели взрывы возле химического предприятия ПАО "КуйбышевАзот". По словам местных жителей, завод мог оказаться под атакой беспилотников.