Под Мариуполем взорвался склад боеприпасов россиян: огромное пламя было видно издалека

После удара местные жители слышали длительную детонацию, об инциденте сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Что известно о взрывах вблизи Мариуполя?
Взрывы прогремели примерно 11 марта около часа ночи в Мариуполе и его окрестностях.
По их данным, удару подвергся склад боеприпасов, который российские военные обустроили в селе Широкая Балка, расположенном к юго-востоку от Мариуполя, неподалеку от местного аэропорта.
После атаки в районе было слышно серию взрывов, которые, вероятно, вызвала детонация боеприпасов.
По имеющейся информации, на этом объекте оккупанты могли хранить ракеты к системам противовоздушной обороны. Также, по предварительным данным Центра изучения оккупации, под удар могли попасть отдельные элементы системы ПВО российских войск.
Российские оккупационные ресурсы пока не сообщают о поражении склада боеприпасов или каких-либо потерях.
В то же время местные жители публикуют в соцсетях сообщения о ярком зареве и мощных взрывах, которые было видно и слышно даже на значительном расстоянии от места удара.
Что еще поразили ВСУ этой ночью?
В российском Тольятти прогремели взрывы возле химического предприятия ПАО "КуйбышевАзот". По словам местных жителей, завод мог оказаться под атакой беспилотников.
Это одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, которое производит удобрения и сырье для различных отраслей экономики. Оно также является одним из крупнейших работодателей в регионе и важным налогоплательщиком для местного бюджета.