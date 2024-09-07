Под Воронежем громкие взрывы: вероятно, детонирует склад с боеприпасами после прилета БПЛА

Ночью 7 сентября в Воронежской области России были слышны громкие взрывы. Как впоследствии выяснилось, это мог детонировать склад с боеприпасами.

А виноваты в этом, по словам местных властей, обломки дрона. Впрочем, видео свидетельствуют, как заметил 24 Канал, что обломки упали довольно удачно.

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Взрывы в Воронежской области России ночью 7 сентября: что известно

Местный губернатор уверенно заявил, что силами ПВО и РЭБ в Острогожском районе Воронежской области обнаружили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат. И все вроде хорошо, пострадавших нет, да вот незадача: обломки упали.

Да так хорошо, что вызвали масштабный пожар, который "перешел на взрывоопасные предметы", которые, естественно, начали детонировать. Местные в соцсетях писали, что это действо продолжалось несколько часов. Жителей одного села даже эвакуировали.

Мониторинговые сообщества пишут, добрый дрон попал в склад с оружием. И, конечно, публикуют видео в доказательство этому, которые предусмотрительно сняли местные жители для демонстрации в социальных сетях.

Взрывы в Воронежской области: смотрите видео очевидцев

Детонация происходила в течение нескольких часов: смотрите видео из соцсетей

Острогожский район Воронежской области расположен на полпути между Белгородом и Воронежем: смотрите карту

Примечательно, что ночью 24 августа по складу боеприпасов в том же районе Воронежской области был похожий удар дронов. Снаряды российских оккупантов детонировали тогда почти 2 суток.