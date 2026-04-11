24 Канал Новости Украины
11 апреля, 01:56
Враг ударил дронами по Полтавщине: есть повреждения, погиб человек

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • Российская армия атаковала Полтавщину дронами-камикадзе.
  • Повреждены магазин и кафе в Лубенском районе, погиб человек.

Атаке дронов-камикадзе российской армии подверглась Полтавщина на исходе суток 10 апреля. Взрывы прогремели в Лубенском районе.

О последствиях атаки сообщили в ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Хронология атаки

Что известно о воздушной атаке на Полтавщину и ее последствиях?

В некоторых районах Полтавской области объявляли воздушную тревогу между 23 часами и полуночью в конце суток 10 апреля. Это из-за угрозы ударных дронов российской армии.

Полтавская областная военная администрация после полуночи сообщила, что атака имела последствия. В частности, враг атаковал дронами Лубенский район.

Там повреждены помещения магазина и кафе. К сожалению, погиб человек, и еще один травмирован.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?

  • Ночью российская армия осуществила воздушную атаку на Одессу, применив БпЛА – один из них попал в частный дом.
  • А вечером враг атаковал Сумы дронами и ударил по многоэтажке – там вспыхнул пожар и пострадали люди.