БпЛА поразили морской порт в Приморске, один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов России

Беспилотники ночью 23 марта массированно нанесли удар по Ленинградской области России. И уже есть информация о поражении морского порта городе Приморск.

Там расположен один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов России на Балтике. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Атака БпЛА на российский Приморск 23 марта: что известно?

В результате массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область в России, продолжающейся уже много часов с вечера 22 марта, вспыхнула емкость с топливом на территории порта в городе Приморск. Местные власти признали пожар.

Губернатор области Александр Дрозденко подтвердил факт атаки и заявил, что якобы с начала налета противовоздушная оборона над регионом уничтожила уже полсотни беспилотников. Может и так, но факт и в том, что дронам удалось прорваться к стратегическому объекту.

Стоит знать: Приморск – ключевой узел Балтийской трубопроводной системы с пропускной способностью до 75 миллионов тонн нефти в год. Удар по этому объекту сразу бьет и по нефтяным экспортным доходам России.

