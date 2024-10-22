Взрывы прогремели на Днепропетровщине: в области много "Шахедов"

Вражеская атака по Украине "Шахедами" продолжается. Теперь под ударом оказались Днепропетровщина – примерно в 2 ночи там раздались взрывы.

О взрывах на Днепропетровщине сообщили мониторринговые ресурсы и местные телеграмм-каналы. Сейчас официальной информации об ударах нет, передает 24 Канал.

К теме Россия атакует "Шахедами: взрывы на Киевщине, где сейчас вражеские дроны

"Шахеды" атакуют Днепроперовщину: что известно

По данным мониторингового ресурса "еРадар", сейчас на Днепропетровщине по меньшей мере 10 враждебных дронов-камикадзе. Monitor добавляет, что сейчас БпЛА движутся в направлении Днепра с востока.

Взрывы на Днепропетровщине прогремели примерно в 2 часа ночи. Через 20 минут сообщили о повторных взрывах.

Также мониторинговые ресурсы сообщали о пусках в сторону области по меньшей мере одной крылатой ракеты. Впоследствии та прекратила существование.