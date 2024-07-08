Взрывы прогремели в Кировоградской области: туда летели ракеты
Утром, 8 июля, враг продолжает атаковать ракетами. Вследствие этого в Кировоградской области слышали взрывы.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал. Не пренебрегайте своей безопасностью и находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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В Кировоградской области – взрыв
Утром 8 июля около 09:46 для жителей Кировоградской области раздался сигнал воздушной тревоги. Уже в 10:01 Воздушные силы сообщили о скоростных целях, двигавшихся в северо-западном направлении курсом на область.
Была угроза применения баллистического вооружения с юга.
Было громко в Кировоградской области, оставайтесь в укрытиях,
– пишут местные паблики.
К слову, около 9:54 в Кривом Роге раздался громкий взрыв. За десять минут до этого воздушные силы написали об угрозе ударов баллистикой из Крыма. Вскоре мониторы сообщили о пусках "Искандеров" из Крыма.
В Днепре и Каменском тоже слышали взрывы. В 10:47 снова были зафиксированы ракеты в направлении города. Уже в 10.52 в Днепре слышали серию взрывов. По информации "Общественного", громко было не только в Днепре, но и в Каменском.