Россия 3 июля атакует Украину "Шахедами". Из-за этого взрывы прогремели на Полтавщине

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Владимира Когута.

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Что известно о взрывах на Полтавщине

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 19:53.

"Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления", – писали в Воздушных силах.

Примерно через полчаса там предупредили о "Шахеде" в направлении Полтавы с севера.

А в 21:03 очередной БпЛА снова пытался приблизиться к городу. Из-за этого были слышны взрывы.

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В области работает ПВО. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!

– написал Владимир Когут в 21:05.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова призвала во время воздушной тревоги не публиковать, где раздаются взрывы, не снимать и не распространять фото и видео.

Напомним, что 3 июля Россия ударила по Полтавской общине. Из-за атаки погибли 2 человека, еще 59 – пострадали.