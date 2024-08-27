Взрывы прогремели на Ровенщине: туда летели ракеты

Россия 27 августа снова комбинированно атаковала Украину, запустив дроны и ракеты. На рассвете взрывы прогремели в Ровенской области.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении Ровенской области, передает 24 Канал.

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В Ровненской области прогремели взрывы

В ночь на 27 августа российские захватчики снова атаковали Украину. Враг запустил дроны-камикадзе и ракеты различных типов на нескольких направлениях.

На рассвете оккупанты осуществили пуски ракет с бортов стратегической авиации. Взрывы раздавались в разных городах, а в 05:47 Воздушные силы предупредили о ракетах в направлении Ровненской области.

Через несколько минут после предупреждения Воздушных сил в Ровненской области прогремели взрывы.

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Ранее взрывы также раздавались в Хмельницкой области. В направлении региона враг также запускал ракеты, а сейчас над Хмельницкой областью фиксируют дроны-камикадзе типа "Шахед".