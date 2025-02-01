Взрывы прогремели на Житомирщине и Хмельнитчине: ПВО работала по "Шахедам"

Российские войска продолжают террор украинских городов ударными БпЛА. Известно, что в Житомирской и Хмельницкой областях прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Житомирской и Хмельницкой областях

Россия ночью 1 февраля снова запустила ударные БпЛА на Украину. Так, в Житомирской и Хмельницкой областях прогремели взрывы.

Известно, что громко в регионе было около 6 часов утра.

В частности, в пабликах писали, что в Хмельницкой области были взрывы в 5:55. Через несколько минут там указали, что цель прекратила существование.

Также паблики писали о взрывах в Житомирской области. Отметим, что в Воздушных силах еще в 5 часов предупреждали о БпЛА на Житомирщине.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.