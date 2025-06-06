Взрывы прогремели в Чернигове: россияне атакуют дронами
- Российские беспилотники атаковали Чернигов в ночь на 6 июня, слышны взрывы, возможно попадание в многоэтажку.
- Воздушная тревога была объявлена в 22:34, угроза беспилотников из-за Сумщины на Черниговскую область.
- Кроме Чернигова, взрывы произошли в Киевской и Одесской областях, где россияне атаковали ракетами и "Шахедами".
Оккупанты обстреливают Украину беспилотниками в ночь на 6 июня. В частности, взрывы услышали жители Чернигова.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
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Жители Чернигова сообщили о взрывах, произошедших в городе.
Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что предварительно есть попадание в многоэтажку в городе. Но впоследствии уточнил, что, к счастью, взрыв был возле многоэтажки – повреждены только двери и окна дома.
Воздушная тревога в Чернигове была объявлена в 22:34. Позже сообщили об угрозе БПЛА через Сумщину курсом на Черниговскую область.
В 22:55 стало известно о вражеском беспилотнике на севере Черниговщины курсом на юг.
Россияне атакуют Украину ракетами и "Шахедами" ночью 6 июня. В частности, взрывы раздавались в Киевской и Одесской областях – там враг ударил беспилотниками.
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