Взрывы прогремели в Днепре

Днепропетровская область под атакой "Шахедов" оказалась ночью 13 марта. В Днепре под утро прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Этой же ночью Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": тревога продолжается в ряде областей

Взрывы в Днепре 13 марта: что известно

Воздушная тревога в Днепропетровской области началась в 21:36 минувших суток, 12 марта, и продолжалась до утра. В течение этого времени регион подвергался атаке ударных беспилотников врага.

За считанные минуты до 5 утра в Днепре прогремели взрывы. О нескольких дронов-камикадзе возле города сообщали и мониторинговые сообщества, и Воздушные силы.

Впоследствии взрывы раздавались снова – буквально через 10 минут после первых. В настоящее время воздушная тревога продолжалась на всем Востоке и в Одесской области, атака БПЛА продолжалась.

Комментариев от властей относительно вероятных последствий атаки пока нет.