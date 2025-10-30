Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили около 11:41 Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозу применения баллистического вооружения.

Ориентировочно в 12:03 об угрозе ракетного удара для территории региона сообщил начальник областной военной администрации. Уже через несколько минут в сети появилась первая информация о том, что в городе было громко.

В Запорожье раздался звук взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Подробностей относительно потенциальных последствий атаки пока не указывают.

Какие регионы россияне атаковали раньше?