Рязань в России атаковали дроны: в сети показали видео с моментом взрыва

Российскую Рязань 27 июля атаковали неизвестные дроны. В сети появилось видео с моментом обстрела города страны-агрессора.

По предварительной информации, под атакой в Рязани оказался аэродром "Дягилево" и нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Момент обстрела Рязани беспилотниками

В российских телеграм-каналах появилось видео, где можно услышать, как Рязань могли атаковать беспилотники. На кадрах сначала прогремел взрыв, а затем включились сигнализации у автомобилей, стоявших рядом.

Момент взрыва в Рязани: смотрите видео

Местные жители рассказали, что около 6.40 слышали примерно 10 взрывов в воздухе, а также заметили в небе следы работы ПВО. Беспилотники направлялись в район аэродрома "Дягилево". По словам местных, все БПЛА якобы сбили.

Следы от работы ПВО было видно в Рязани / Фото из российских телеграм-каналов

В минобороны России уже успели отчитаться о сбивании 7 беспилотников над Рязанью. Громкие звуки также слышали и возле НПЗ в Рязани, дорога туда перекрыта на въезд.

Беспилотник заметили над Рязанью: смотрите видео

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что пострадавших в результате ночной атаки якобы нет. В сети также появилось видео с объявлением тревоги в Рязани.

Объявление воздушной тревоги в Рязани: смотрите видео

Российские пропагандисты также писали, что аэродром "Дягилево" – это третий военный аэродром, атакован за последние два дня. По словам оккупантов, их ПВО "отработала нормально".