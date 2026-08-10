Очередной "привет" российскому тылу: Татарстан подвергся атаке дронов, под ударом мог оказаться НПЗ

В ночь на 10 августа в российской Республике Татарстан сообщили о атаке беспилотников. Дроны, возможно, направлялись к промышленной зоне Нижнекамска, где расположены большие нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия.

Об этом пишет Exilenova+.

Что известно об атаке на Татарстан?

В Татарстане ночью 10 августа сообщили о появлении беспилотников в воздушном пространстве региона. Внимание было приковано к Нижнекамску – одному из главных промышленных центров Татарстана. Дроны могли атаковать там местный нефтеперерабатывающий завод.

Украинские беспилотники летели настолько низко, что российской ПВО оставалось разве что наблюдать за их маршрутом.

Полет украинского дрона: смотрите видео

Впоследствии в сети появились видео, подтверждающие успешную "посадку" БПЛА и огромный столб дыма в районе НПЗ.

Столбы дыма в России: смотрите видео

Кроме того, российские средства РЭБ решили помочь украинцам и "приземлили" один из беспилотников прямо на территории местного рынка.

Работа РЭБ: смотрите видео

Отметим, что Нижнекамск является одним из крупнейших промышленных центров Татарстана. В городе и его окрестностях сосредоточен мощный нефтехимический комплекс, в частности Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод и предприятие "Нижнекамскнефтехим". Среди ключевых направлений местной промышленности – нефтехимия, химия и машиностроение.

Татарстан расположен глубоко в тылу России. Нижнекамск находится более чем в 1 200 километрах от ближайших украинских границ.

Информация о последствиях, возможных попаданиях, пожарах или повреждениях предприятий уточняется.

Напомним, в ночь на 8 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российской нефтяной и военной инфраструктуры в глубоком тылу страны-агрессора.

Одной из целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, где после атаки вспыхнул масштабный пожар. Он является важным элементом логистической системы России, поскольку обеспечивает ресурсами ее военную машину.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Сизранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Предприятие входит в состав нефтяного комплекса "Роснефти", имеет проектную мощность около 8,5 миллиона тонн нефти в год и производит более 20 видов нефтепродуктов.

Сизранский НПЗ, в частности, производит моторное топливо и дорожный битум и играет важную роль в обеспечении потребностей российских войск.