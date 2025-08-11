Ночью 11 августа под атакой оказалась Нижегородская область в России. Неизвестные дроны попали, вероятно, в приборостроительный завод в Нижегородской области в России.

Где на карте расположен город Арзамас, который атаковали БпЛА, показывает 24 Канал.

Смотрите также Взрывы прогремели в российском Арзамасе: под ударом мог быть приборостроительный завод

Где на карте Арзамас?

Арзамас – город в России, центр Арзамасского района Нижегородской области. Город выделяется в области по развитию промышленности и количеству населения.

Там в ночь на 11 августа слышали взрывы. Регион был под атакой неизвестных дронов. По предварительной информации росСМИ, БпЛА могли попасть в Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина. Там производят ключевые элементы для ракетного вооружения.

Арзамас, который был под атакой: смотрите на карте

Интересно то, что производство находится под санкциями ЕС, Украины, США и других государств с марта 2022 года.

Ранее губернатор области сообщал о якобы жертве и двух пострадавших в результате отражения дронов. На обнародованных видео можно увидеть повреждения здания и возгорание.

Напомним, украинские дроны ГУР метко поразили нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми. Это за 2 тысячи километров от границы Украины.