Россию массированно атаковали дроны: под удар попали авиакомплекс им Бериева и завод в Луховицах

Россияне ночью 11 июля жаловались о массированной атаке неизвестных дронов по своей территории. Очевидцы сообщали, что под ударом, в частности, могли быть авиационные заводы в Таганроге и Московской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Сколько дронов могли атаковать Россию ночью

Российское Минобороны утверждает, что их противовоздушная оборона за ночь якобы сбила 155 дронов.

Из них:

53 дрона уничтожены в Курской области;

19 – в Брянской;

15 – в Смоленской;

14 – в Белгородской;

13 – в Тульской;

по 11 в Орловской области и Московском регионе;

7 – в аннексированном Крыму;

по 4 в Липецкой области и над Черным морем,

по 2 – в Ростовской и Калужской области.

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Тульская область

Очевидцы писали, что в Тульской области неизвестные дроны фиксировали над самой Тулой. Предварительно, целью атаки было Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое специализируется на изготовлении ЗРПК.

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Губернатор Тульской области Дмитрий Митяев также рассказал, что во время атаки якобы погиб один человек, а еще один получил ранения. Однако насколько правдива эта информация – проверить сложно.

Липецкая область

По данным губернатора Игоря Артамонова, в Липецкой области неизвестный беспилотник упал на территорию сельхозпредприятия в Хлевенском районе, там произошел пожар. Оккупанты также пишут, что якобы в результате атаки погиб один человек, также один человек пострадал.

Таганрог

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила о падении обломков беспилотника на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.Г. М. Бериева. Российская чиновница утверждает, что якобы сам ударный дрон обезвредила ПВО.

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Справочно! ТАНТК имени Г. М. Бериева – авиастроительное предприятие, которое специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Также на заводе производят капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.

Московская область

Абсолютно неспокойно ночью 11 июля было в Московской области. Очевидцы сообщали об атаке по Луховицам, там расположен авиационный завод имени П.А. Воронина и нефтебаза.

Луховицы в Московской области атаковали беспилотники: смотрите видео

Российские телеграм-каналы также пишут, что в подмосковной Дубне было атаковано предприятие "Кронштадт", которое занимается разработкой беспилотников. Поражено ли оно, неизвестно.

Неизвестные дроны могли атаковать завод "Кронштадт" в Подмосковье: смотрите видео

Также сообщается о большом количестве БПЛА и взрывов на Курщине. Кроме того, в аэропорту Пулково, что в Санкт-Петербурге, утром ограничили полеты.