Россию массированно атаковали дроны: под удар попали авиакомплекс им Бериева и завод в Луховицах
- Российское Минобороны заявило, что ночью 11 июля их ПВО сбила 155 дронов, которые атаковали разные области, включая Курскую, Брянскую, Смоленскую, Белгородскую, Тульскую, Орловскую, Московскую, Липецкую, Ростовскую, Калужскую и Крым.
- В Тульской области дроны атаковали Конструкторское бюро, в Липецкой области дрон вызвал пожар на сельхозпредприятии, а в Таганроге обломки дрона упали на авиационный комплекс имени Бериева.
- В Московской области были атаки на авиационный завод в Луховицах и предприятие "Кронштадт" в Дубне, которое занимается разработкой беспилотников; также были ограничены полеты в аэропорту Пулково.
Россияне ночью 11 июля жаловались о массированной атаке неизвестных дронов по своей территории. Очевидцы сообщали, что под ударом, в частности, могли быть авиационные заводы в Таганроге и Московской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
К теме Ночью дроны атаковали ряд регионов России, в частности Москву: сообщают о 86 "сбитых" БПЛА
Сколько дронов могли атаковать Россию ночью
Российское Минобороны утверждает, что их противовоздушная оборона за ночь якобы сбила 155 дронов.
Из них:
- 53 дрона уничтожены в Курской области;
- 19 – в Брянской;
- 15 – в Смоленской;
- 14 – в Белгородской;
- 13 – в Тульской;
- по 11 в Орловской области и Московском регионе;
- 7 – в аннексированном Крыму;
- по 4 в Липецкой области и над Черным морем,
- по 2 – в Ростовской и Калужской области.
Россия была под массированной атакой дронов: смотрите видео
Что известно о последствиях ударов дронами по регионам России
- Тульская область
Очевидцы писали, что в Тульской области неизвестные дроны фиксировали над самой Тулой. Предварительно, целью атаки было Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое специализируется на изготовлении ЗРПК.
Шумная ночь в Туле 11 июля: смотрите видео
Губернатор Тульской области Дмитрий Митяев также рассказал, что во время атаки якобы погиб один человек, а еще один получил ранения. Однако насколько правдива эта информация – проверить сложно.
- Липецкая область
По данным губернатора Игоря Артамонова, в Липецкой области неизвестный беспилотник упал на территорию сельхозпредприятия в Хлевенском районе, там произошел пожар. Оккупанты также пишут, что якобы в результате атаки погиб один человек, также один человек пострадал.
- Таганрог
Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила о падении обломков беспилотника на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.Г. М. Бериева. Российская чиновница утверждает, что якобы сам ударный дрон обезвредила ПВО.
Над Таганрогом также летали неизвестные дроны: смотрите видео
Справочно! ТАНТК имени Г. М. Бериева – авиастроительное предприятие, которое специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Также на заводе производят капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.
- Московская область
Абсолютно неспокойно ночью 11 июля было в Московской области. Очевидцы сообщали об атаке по Луховицам, там расположен авиационный завод имени П.А. Воронина и нефтебаза.
Луховицы в Московской области атаковали беспилотники: смотрите видео
Российские телеграм-каналы также пишут, что в подмосковной Дубне было атаковано предприятие "Кронштадт", которое занимается разработкой беспилотников. Поражено ли оно, неизвестно.
Неизвестные дроны могли атаковать завод "Кронштадт" в Подмосковье: смотрите видео
Также сообщается о большом количестве БПЛА и взрывов на Курщине. Кроме того, в аэропорту Пулково, что в Санкт-Петербурге, утром ограничили полеты.