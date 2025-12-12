"Ужас, как горит": в Орске дроны могли всадить по "Механическому заводу"

Ночь на 12 декабря в Орске выдалась неспокойной, ведь туда долетели беспилотники. Они могли поразить механический завод, работавший на ВПК России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно об атаке на Орск?

Ночью 12 декабря в российском Орске прогремела серия взрывов. Местные сообщили, что слышали "громкие хлопки". После над одним из объектов поднялся густой столб дыма.

Последствия атаки на завод: смотрите видео

Предварительно, в Оренбургской области дроны могли поразить механический завод. По данным СМИ, предприятие работало на военно-промышленный комплекс России.

Как сообщили местные, после прилетов на объекте началась детонация.

Дым после атаки БпЛА на Оренбургскую область / Фото из телеграмма Supernova+

Кадры после взрывов в России: смотрите видео

Справка: АО "Механический завод" в Орске выпускает более 50% артиллерийских гильз разных калибров и комплектующие для РСЗО.

