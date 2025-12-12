"Ужас, как горит": в Орске дроны могли всадить по "Механическому заводу"
- Ночью 12 декабря в Орске прогремела серия взрывов, вероятно, атакован механический завод.
- После взрывов над заводом поднялся густой столб дыма, началась детонация.
Ночь на 12 декабря в Орске выдалась неспокойной, ведь туда долетели беспилотники. Они могли поразить механический завод, работавший на ВПК России.
Что известно об атаке на Орск?
Ночью 12 декабря в российском Орске прогремела серия взрывов. Местные сообщили, что слышали "громкие хлопки". После над одним из объектов поднялся густой столб дыма.
Предварительно, в Оренбургской области дроны могли поразить механический завод. По данным СМИ, предприятие работало на военно-промышленный комплекс России.
Как сообщили местные, после прилетов на объекте началась детонация.
Дым после атаки БпЛА на Оренбургскую область
Справка: АО "Механический завод" в Орске выпускает более 50% артиллерийских гильз разных калибров и комплектующие для РСЗО.
Что недавно взрывалось в России?
Взрывы раздавались также в Ярославле. Там под ударом, вероятно, был НПЗ "Славнефть-ЯНОС". После ударов силовики перекрыли районы вблизи завода.
Накануне Силы беспилотных систем ВСУ ударили по химическим заводам "Акрон" в Великом Новгороде и "Дорогобуж" в Смоленской области.
Также дроны СБУ впервые вывели из строя российскую нефтяную платформу в Каспийском море. Как сообщили источники 24 Канала, в результате атаки приостановлена добыча нефти и газа на скважинах компании "Лукойл".