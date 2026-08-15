Россия заявила о "сбивании" почти 600 украинских дронов за одну ночь

В России признали, что в ночь на 15 августа их регионы подверглись атаке дронов. Противовоздушная оборона противника якобы сбила почти 600 украинских беспилотников.

Об этом заявило российское Минобороны.

Что об атаке говорят в России?

Как утверждает оборонное ведомство агрессора, их ПВО действовала против БПЛА над 17 областями России, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В общей сложности, по данным российской стороны, якобы было перехвачено и уничтожено 598 украинских дронов.

Оккупанты пытались сбивать беспилотники над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Каковы последствия ударов по вражеским объектам?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ подтвердили удары Сил обороны Украины по российским стратегическим объектам.

Так, 15 августа украинские ракеты "Фламинго" поразили центр "Прогресс", что входит в состав "Роскосмоса". Также под прицелом оказался аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. Известно, что там базируются, в частности, истребители-перехватчики МиГ-31К.

На этих двух объектах возник пожар.

Кроме того, Зеленский заявил о повреждении нефтяного объекта в населенном пункте Усть-Луга.