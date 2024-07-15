Фиксируют падение дрона в районе подстанции, немало "сбитых" БПЛА: в России – неспокойная ночь
В России ночью 15 июля раздавались взрывы. В частности, дроны атаковали Липецкую и Брянскую области.
Российские СМИ утверждают, что один из беспилотников упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, – информирует 24 Канал.
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Дроны атаковали Липецкую и Брянскую области
По словам пропагандистов, жертв в Липецкой области нет. Губернатор региона отмечает, что подстанция продолжает работать в обычном режиме.
На месте падения работают правоохранители. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена,
– пишет российский чиновник Игорь Артамонов.
В то же время вражеские СМИ утверждают, что российская ПВО якобы сбила 14 украинских дронов над Брянской областью. Российский глава региона также добавляет, что "пострадавшие и разрушения отсутствуют".
Интересно, что оккупанты информировали о "сбитых БпЛА" над Брянщиной в несколько заходов: сначала они написали о 6 сбитых дронов, через час – о еще 3, а затем – о еще 5. Итого как раз-таки 14.
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Добавим, что в ночь на 15 июля также массированной атаке подвергся временно оккупированный Крым. По городу Севастополю ударили беспилотные летательные аппараты, россиянам даже пришлось перекрывать Крымский мост.
Кроме того, взрывы слышали в районе мыса Фиолент. Российские захватчики утверждали, что якобы "работала ПВО" по украинским дронам.