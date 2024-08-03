Ночная атака БПЛА: россияне признали поражение нефтебазы в Белгородской области

Ночью страну-агрессора массированно атаковали дроны. Власти Белгородской области признали поражение нефтебазы.

Оккупанты заявили, что всего 75 украинских беспилотников ударили по семи регионам России. В частности, 9 были якобы уничтожены над Белгородской областью.

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Поражение очередной нефтебазы

Губернатор региона признал, что дроны таки попали в цель.

ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа,

– говорится в сообщении Гладкова.

По его словам, в результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты якобы оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

К слову, этой ночью десятки БпЛА атаковали Ростовскую область. Взрывы раздавались на военном аэродроме "Морозовск". Кроме того, сообщается о пожаре на комбинате, поставлявшем нефтепродукты армии.