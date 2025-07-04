Поражение "НИИ прикладной химии" и "АОМЗ": СМИ рассказали, что изготавливали на этих заводах

В России ночью 4 июля были успешно атакованы военные предприятия. Речь идет об "Азовском оптико-механическом заводе" в Ростовской области и "Научно-исследовательском институте прикладной химии", что в городе Сергиев Посад в Московской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Журналисты подчеркнули, что для ударов по "АОМЗ" в городе Азов, что под Ростовом-на-Дону, вероятно, были использованы дроны, которые подобны иранскому Shahed-136, а также беспилотники FP-1. Последний имеет заявленную дальность удара до 1 600 километров и может нести до 120 килограммов взрывчатки.



Какие дроны могли атаковать "АОМЗ" в России / Фото Defense Express

На кадрах, которые распространяли в сети оккупанты, видно попадание дронов в само предприятие "АОМЗ".

В издании отмечают, что "Азовский оптико-механический завод", по данным ГУР МО, отвечает за изготовление оптических, лазерных и электронных систем, а также компонентов в ракетном и противотанковом вооружении, головки самонаведения, тепловизионную и теплолокационную технику, оптико-электронные изделия и тому подобное.

Наиболее известная продукция "АОМЗ" – полуактивные лазерные головки самонаведения для российских бомб КАБ-500Л и КАБ-1500Л (не путать с комплектами УПМК), ракет Х-29Л и Р-27Т. Также известна работа этого предприятия над ГСН ракеты Х-38. Очевидно речь также идет о значительной части лазерных и телевизионных головок самонаведения, за которые отвечает "АОМЗ",

– говорится в материале.

Журналисты также пишут, что "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в Сергиевом Посаде, скорее всего, был поражен только дронами FP-1. Среди целей атаки была его трансформаторная подстанция. В результате удара по подстанции было приостановлено электропитание предприятия, и соответственно его работу.

"Этот российский НИИ, несмотря на название, занимается, согласно данным ГУР МОУ, разработкой и производством твердых топлив для ракет и взрывчатых веществ. Наиболее известные его разработки – разнообразные термобарические боеприпасы", – замечает Defense Express.

Речь идет о боевых частях для всего перечня подобного российского вооружения: от гранатометов "Шмель" до тяжелой огнеметной системы "Солнцепёк".

Кроме того, именно это предприятие разработало и производит термобарично-шрапнельную боевую часть для "Шахедов" ТБ БЧ-50.



Термобарическая боевая часть для "Шахедов" / Фото Defense Express

Это та самая боевая часть "с шариками", которую массово устанавливают на "Шахеды" оккупанты.