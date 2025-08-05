В ночь на 5 августа украинские дроны атаковали Ростовскую область. В нескольких районах возникли пожары.

По словам местных жителей, по меньшей мере 10 взрывов прозвучали над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Очевидцы сообщали о работе ПВО по украинским беспилотникам и перебоях с электроснабжением, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов на Ростовскую область 5 августа?

В сети писали, что на нескольких улицах в Миллерово исчез свет. Компания "Донэнерго" заявила, что, мол, "произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей".

Также местные рассказали, что после атаки в районе железнодорожной станции в станице Тацинской вспыхнул пожар. В сети немало кадров с этим пламенем. Отдельные телеграмм-каналы утверждают, что они действительно сняты на станции "Тацинская" у красной водонапорной башни, за пожаром на кадрах изображен местный элеватор.

Прилет в станице Тацинской: смотрите видео

"Хлопок" в станице Тацинской: смотрите видео

Пожар на железной дороге в Ростовской области: смотрите видео

Уже утром исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что регион находился под массированной атакой дронов. Под ударом были Белокалитвинский, Тацинский, Чертковский и Миллеровский районы.

"В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 квадратных метров ликвидирован", – заявил российский чиновник.

О пожаре на железной дороге чиновник умолчал. Он лишь отметил, что якобы "в станице Тацинская вспыхнул навес во дворе частного дома".

К слову, в ночь на 4 августа дроны атаковали Волгоградскую область, поразив железнодорожный узел во Фролово.