В России жаловались на атаку дронов: под удар мог попасть спиртзавод в Белгородской области

Для россиян ночь на 5 октября выдалась неспокойной. Так, под удар мог попасть спиртзавод в Белгородской области.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Добавим, что неизвестные дроны атаковали этой ночью и Воронежскую область России, где, в частности, под удар мог также попасть местный спиртзавод.

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Спиртзавод в Белгородской области мог быть под ударом

В российских телеграм-каналах писали об атаке беспилотников на Белгородскую область. В частности, там указывали, что был взрыв в Старооскольском округе региона.

Так, во вражеских пабликах отмечают, что якобы спиртзавод под Старым Осколом попал под удар. В частности, речь идет о Песчанском спиртзаводе.

Спиртзавод в Белгородской области мог быть атакован: смотрите видео

Добавим, что российское минобороны заявило, что в течение минувшей ночи средствами их "пе-ве-о" было якобы уничтожено и перехвачено 10 дронов.

В частности, в ведомстве указали, что над территорией Белгородской области якобы удалось перехватить и уничтожить 7 БПЛА, а над территорией Воронежской области был уничтожен 1 дрон и 2 беспилотника уничтожено над территорией Курской области.