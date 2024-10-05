Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал. Додамо, що невідомі дрони атакували цієї ночі і Воронезьку область Росії, де під удар міг також потрапити місцевий спиртзавод.

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Спиртзавод у Бєлгородській області міг бути під ударом

В російських телеграм-каналах писали про атаку безпілотників на Бєлгородську область. Зокрема, там вказували, що був вибух у Старооскольському окрузі регіону.

Так, у ворожих пабліках зазначають, що нібито спиртзавод під Старим Осколом потрапив під удар. Зокрема, ідеться про Піщанський спиртзавод.

Спиртзавод в Бєлгородській області міг бути атакований: дивіться відео

Додамо, що російське міноборони заявило, що протягом минулої ночі засобами їхньої "пе-ве-о" було нібито знищено та перехоплено 10 дронів.

Зокрема, у відомстві вказали, що над територією Бєлгородської області начебто вдалося перехопити та знищити 7 БпЛА, а над територією Воронезької області було знищено 1 дрон та 2 безпілотники знищено над територією Курської області.