Ночью Россию в очередной раз атаковали дроны: в каких областях было громко

В России в очередной раз была неспокойная ночь. Дроны атаковали разные регионы, вражеские чиновники отмечали "эффективную работу" ПВО, но их сообщения не были согласованы между собой.

Во вторник, 6 августа, беспилотники летели на Брянскую, Белгородскую и Курскую области вражеского государства, раздавались взрывы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Взрывная ночь в России: чиновники забыли согласовать ложь

Минобороны Кремля уверяет, что их системы ПВО уничтожили:

11 БПЛА самолетного типа над Курской областью;

1 украинский дрон над Белгородской областью.

Алексей Смирнов, губернатор Курской области, публиковал несколько иную информацию относительно атаки. По его словам, по состоянию на 06:50 было сбито 26 украинских беспилотников.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что несколько БПЛА переносили взрывные устройства, в результате обстрела вспыхнул гараж с автомобилем, а также два других легковых авто.

Российский чиновник отмечал, что очаги якобы оперативно потушили. Кроме того, информировал о выбитых окнах в 3 квартирах, поврежденный обломками частный дом и 8 изуродованных легковых авто.

Как для "одного уничтоженного дрона", о котором писало минобороны Кремля, этих повреждений на территории Белгородской области, очевидно, много.

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Кроме того, московское оборонное ведомство не упоминало о Брянской области. Однако ее губернатор Александр Богомаз сообщал также об атаке дронов на регион.

Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны России,

– заверил чиновник.

Богомаз утверждал, что пострадавших и разрушений якобы нет, добавляя, что оперативные и экстренные службы работают на местах.

Сообщение российских властей об атаке дронов / Скриншоты сделаны 24 Каналом

Вспомним напоследок о других проблемах, которые постигли врага. Собственно, недавно Силы обороны Украины атаковали военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области России, уничтожив истребитель-бомбардировщик Су-34.

Вместе с тем Главное управление разведки Минобороны предполагало, что еще 2 российских самолета Су-34 были повреждены обломками на соответствующей базе, а склад авиационного вооружения врага – полностью уничтожен.