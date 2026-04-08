Сразу несколько областей России всколыхнули взрывы: вспыхнули пожары
- Во Владимирской и Оренбургской областях России произошли взрывы и пожары.
- Российское Минобороны заявило об уничтожении 73 дронов в разных регионах.
Во Владимирской и Оренбургской областях России пожаловались на атаку беспилотников. Также под ударом дронов оказались вражеские объекты на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщают "Exilenova+", "Supernova+" и другие телеграм-каналы.
Смотрите также Украина обогнала Россию: как мы стали первыми в дроновых атаках и удастся ли удержать уровень
В каких областях России слышали взрывы?
В сети сообщили о возможном возгорании в районе воинской части 42754, 1263-го арсенала инженерных боеприпасов во Владимирской области. Вблизи этого места, как пишут телеграмм-каналы, виден дым.
Взрывы в России: смотрите видео
СМИ сообщают, что 1263-й центральный арсенал инженерных боеприпасов расположен рядом с поселком Арсаки в Александровском районе, примерно в 22 километрах к западу от города Александров.
Сам арсенал является военным городком и складом инженерных боеприпасов. В официальной системе российского министерства обороны он, согласно обнародованной информации, указан как воинская часть 42754.
Также есть данные о пожаре, который вспыхнул на территории Луганской области. До этого сообщали о серии громких взрывов в регионе. Сейчас дополнительной информации о потенциальных последствиях не указывают.
Кроме вышеупомянутого, воздушную тревогу объявляли в Оренбургской области, там возникло возгорание. Впрочем, пока точно неизвестно, связан ли этот пожар с возможным дроновым ударом по региону.
Тревога в Оренбугской области: смотрите видео
О чем отчитывается российское Минобороны?
Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении не менее 73 беспилотников над Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Какие еще объекты атаковали?
Ранее также сообщали о серии взрывов в Феодосии, расположенной во временно оккупированном Крыму. Под ударом могла оказаться нефтебаза, которая является важным звеном в обеспечении оккупантов материалами.
Незадолго до этого украинские военные нанесли ряд ударов по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. В то же время были поражены 3 резервуара предприятия "Транснефть-Балтика".
Напомним, в конце прошлой недели атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Краснодарском крае, удалось повредить стендеры причалов №1, №1А и №2 и поразить стендеры на причалах №6 и №7.